Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Джодич
Ненад Джодич
90
-
Марво
Жорис Марво
90
-
Пито
Ромейн Пито
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Женешам
Сирил Женешам
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
87
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
78
-
Камара
Сулейман Камара
58'
90
Запасные
-
Компан
Лилиан Компан
-
Делайе
Филипп Делайе
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
-
Коллен
Ксавье Коллен
-
Дернес
Жоффрей Дернес
-
Саихи
Жамель Саихи
Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
74
-
Дигар
Дидье Дигар
83
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Гагнон
Лоик Гагнон
-
Бертоми
Жюльен Бертоми
-
Ньюадзи
Серж Ньюадзи
-
Куанса
Абейку Куанса
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Сид
Жеральд Сид