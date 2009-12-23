Ле Ман
мин
-
Хельстад
Торстен Хельстад
71
-
Овоно
Дидье Овоно
90
-
Жедер
Антонио Жедер
89
-
Сердан
Грегори Сердан
90
-
Бааль
Людовик Бааль
90
-
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
-
Лама
Ролан Лама
90
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Гулон
Гарольд Гулон
90
-
Доссеви
Матье Доссеви
90
-
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
36'
90
Запасные
-
Сиссе
Фуссейни Сиссе
-
Паулу
Маркос Паулу
-
Рош
Родольф Рош
-
Бухур
Самуэль Бухур
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
-
Камара
Ибрахима Камара
-
Лорьо
Гийом Лорьо
Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
85
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
61
-
Молло
Йоан Молло
46
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
90
-
Пак
Чу-Юн Пак
50'
90
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Перейра да Силва
Адриано Перейра да Силва
-
Мангани
Томас Мангани
-
Перес
Диего Перес
-
Бюло
Фредерик Бюло