Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
75
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Гову
Сидней Гову
63
Запасные
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Бодмер
Матье Бодмер
-
Макун
Жан Макун
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Гомис
Бафетимби Гомис
Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Спахич
Эмир Спахич
72
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Джодич
Ненад Джодич
90
-
Марво
Жорис Марво
86'
90
-
Пито
Ромейн Пито
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Женешам
Сирил Женешам
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
53'
90
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
71
-
Камара
Сулейман Камара
90
Запасные
-
Компан
Лилиан Компан
-
Делайе
Филипп Делайе
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Коллен
Ксавье Коллен
-
Лякомб
Грегори Лякомб
-
Бельханда
Юнес Бельханда
-
Саихи
Жамель Саихи