Нанси
мин
-
Малонга
Крис Малонга
90
-
Уадду
Абдеслам Уадду
46
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Маранж
Флориан Маранж
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
46
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Траоре
Бакайе Траоре
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
-
Диа
Иссиар Диа
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Сами
Жоэль Сами
-
Лотье
Жордан Лотье
-
Ка
Бокунджи Ка
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
56
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
42'
78
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
60'
66
-
Жерве Яо
Жервиньо
51'
72'
90
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Виттек
Роберт Виттек
-
Де Мело
Тулио Де Мело