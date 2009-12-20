Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Молло
Йоан Молло
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
74
-
Пак
Чу-Юн Пак
35'
90
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Леко
Йерко Леко
-
Перес
Диего Перес
-
Мангани
Томас Мангани
-
Пино
Хуан Пабло Пино
-
Гакпе
Серж Гакпе
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Бастос
Мишел Бастос
22'
74
-
Макун
Жан Макун
59
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Гову
Сидней Гову
84
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
Запасные
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Тулалан
Жереми Тулалан
-
Гомис
Бафетимби Гомис