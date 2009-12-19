Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Варро
Седрик Варро
90
-
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
83
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Сако
Бакари Сако
70
-
Араужо
Илан Араужо
56
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
Запасные
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Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
-
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
-
Фернандес
Желсон Фернандес
-
Откер
Йоан Откер
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Миральяс
Кевин Миральяс
Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Диавара
Сулейман Диавара
90
-
Боннар
Лоран Боннар
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
58
-
Каборе
Шарль Каборе
58
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
-
Коне
Бакари Коне
90
-
Да Силва
Эваэверсон Да Силва
90
-
Абриэль
Фабрис Абриэль
83
Запасные
-
Андраде
Элинтон Андраде
-
Хилтон
Виторино Хилтон
-
Шейру
Бенуа Шейру
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
-
Сиссе
Эдуар Сиссе
-
Айю
Андре Айю
-
Морьентес
Фернандо Морьентес