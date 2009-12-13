Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Муратори
Винсан Муратори
16
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Перейра да Силва
Адриано Перейра да Силва
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
62
-
Перес
Диего Перес
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
90
-
Нимани
Фредерик Нимани
90
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
-
Молло
Йоан Молло
-
Мангани
Томас Мангани
-
Сагбо
Янник Сагбо
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
68
-
Кабай
Йоан Кабай
72'
86
-
Дюмон
Стефан Дюмон
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
75
-
Де Мело
Тулио Де Мело
39'
55'
90
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Мавуба
Рио Мавуба
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Виттек
Роберт Виттек
-
Фро
Пьер-Ален Фро