Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Вандам
Джерри Вандам
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Кабай
Йоан Кабай
70'
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
65
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
87
-
Фро
Пьер-Ален Фро
24'
65
-
Жерве Яо
Жервиньо
53'
90'
90
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Азар
Эден Азар
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Виттек
Роберт Виттек
-
Туре
Ларсен Туре
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Гассама
Ламин Гассама
78
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
73
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Макун
Жан Макун
90
-
Гову
Сидней Гову
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
59
-
Лопес
Лисандро Лопес
2'
22'
35'
90
Запасные
-
Сегуин
Николя Сегуин
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Клер
Франсуа Клер
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Гоналон
Максим Гоналон