Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Марво
Сильвен Марво
89
-
Сов
Мусса Сов
3'
68
-
Гьян
Асамоа Гьян
84
Запасные
-
Инамото
Юниси Инамото
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Шейру
Бруно Шейру
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Бангура
Исмаэль Бангура
Лорьян
мин
-
Монтеррубио
Оливье Монтеррубио
55
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
71
-
Каппоне
Лионель Каппоне
90
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
84
Запасные
-
Сакуваа
Жонас Сакуваа
-
Пеньяльба
Габриэль Пеньяльба
-
Диарра
Сигамари Диарра
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Жентон
Бенжамин Жентон
-
Жуанель
Альбан Жуанель
-
Мансури
Язид Мансури