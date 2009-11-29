Ле Ман
мин
-
Кейта
Алфоссени Кейта
90
-
Хельстад
Торстен Хельстад
46
-
Макаридзе
Георгий Макаридзе
90
-
Бухур
Самуэль Бухур
49
-
Сердан
Грегори Сердан
90
-
Паулу
Жоау Паулу
90
-
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
-
Бааль
Людовик Бааль
90
-
Лама
Ролан Лама
90
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
73'
90
Запасные
-
Паулу
Маркос Паулу
-
Овоно
Дидье Овоно
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
-
Гулон
Гарольд Гулон
-
Доссеви
Матье Доссеви
-
Майга
Модибо Майга
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Эндрю
Йоан Эндрю
46
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Варро
Седрик Варро
46
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Откер
Йоан Откер
90
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Араужо
Илан Араужо
18'
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
74
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
Запасные
-
Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
-
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
-
Матюиди
Блейз Матюиди
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
-
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер