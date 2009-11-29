Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Макун
Жан Макун
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
77
-
Бастос
Мишел Бастос
61
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
63
-
Лопес
Лисандро Лопес
42'
90
Запасные
-
Сегуин
Николя Сегуин
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Гомис
Бафетимби Гомис
-
Гову
Сидней Гову
Ренн
мин
-
Диалло
Абдулайе Диалло
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Теттей
Александер Теттей
74
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Бангура
Исмаэль Бангура
62
-
Гьян
Асамоа Гьян
15'
76
Запасные
-
Пети
Флоран Пети
-
Инамото
Юниси Инамото
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Шейру
Бруно Шейру
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов