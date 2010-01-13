Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
11'
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
74
-
Перес
Диего Перес
90
-
Аруна
Лукман Аруна
55'
66'
82
-
Коста
Эдуардо Коста
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
72
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Муратори
Винсан Муратори
-
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
-
Молло
Йоан Молло
-
Мангани
Томас Мангани
-
Сагбо
Янник Сагбо
Монпелье
мин
-
Делайе
Филипп Делайе
57
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
90
-
Коллен
Ксавье Коллен
90
-
Марво
Жорис Марво
90
-
Пито
Ромейн Пито
68
-
Бельханда
Юнес Бельханда
90
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
77
-
Камара
Сулейман Камара
90
Запасные
-
Бенхамида
Мурад Бенхамида
-
Компан
Лилиан Компан
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Дернес
Жоффрей Дернес
-
Лякомб
Грегори Лякомб
-
Саихи
Жамель Саихи
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо