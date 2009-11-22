Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Варро
Седрик Варро
90
-
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
27
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Фернандес
Аугусто Фернандес
67
-
Араужо
Илан Араужо
90
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
Запасные
-
Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
-
Планте
Венсан Планте
-
Беналуан
Йоан Беналуан
-
Откер
Йоан Откер
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Миральяс
Кевин Миральяс
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
90
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
81
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Соса
Франко Соса
17'
90
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
4'
73
Запасные
-
Монтеррубио
Оливье Монтеррубио
-
Сакуваа
Жонас Сакуваа
-
Пеньяльба
Габриэль Пеньяльба
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Жентон
Бенжамин Жентон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Бака
Максим Бака