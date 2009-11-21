Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
10'
21
-
Шейру
Бруно Шейру
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Марво
Сильвен Марво
76
-
Сов
Мусса Сов
60
-
Гьян
Асамоа Гьян
81'
90
Запасные
-
Инамото
Юниси Инамото
-
Боканегра
Карлос Боканегра
-
Обе
Люсьен Обе
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Бангура
Исмаэль Бангура
Ле Ман
мин
-
Кейта
Алфоссени Кейта
90
-
Хельстад
Торстен Хельстад
63
-
Овоно
Дидье Овоно
90
-
Сердан
Грегори Сердан
90
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
90
-
Бааль
Людовик Бааль
90
-
Паулу
Жоау Паулу
90
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Доссеви
Матье Доссеви
46
-
Лорьо
Гийом Лорьо
73
-
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90
Запасные
-
Сене
Бадара Сене
-
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
Бухур
Самуэль Бухур
-
Корчиа
Себастьен Корчиа
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
-
Лама
Ролан Лама
-
Гулон
Гарольд Гулон