Нанси
мин
-
Бакар
Джамель Бакар
70
-
Уадду
Абдеслам Уадду
90
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Фере
Жюльен Фере
73
-
Траоре
Бакайе Траоре
86
-
Диа
Иссиар Диа
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
-
Сами
Жоэль Сами
-
Макалусо
Дамиан Макалусо
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
-
Айите
Флойд Айите
-
Ка
Бокунджи Ка
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
-
Диабате
Шейк Диабате
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
90
-
Варро
Седрик Варро
16
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Эндрю
Йоан Эндрю
90
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Пайет
Димитри Пайет
82
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
62
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
Запасные
-
Файе
Маодомалик Файе
-
Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
-
Планте
Венсан Планте
-
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
Откер
Йоан Откер
-
Араужо
Илан Араужо