Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Варро
Седрик Варро
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Эндрю
Йоан Эндрю
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
16
-
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Пайет
Димитри Пайет
90
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
68
Запасные
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Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
Мансали
Бубакар Мансали
-
Файе
Маодомалик Файе
-
Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
-
Сако
Бакари Сако
-
Откер
Йоан Откер
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
85
-
Бастос
Мишел Бастос
70
-
Макун
Жан Макун
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Гову
Сидней Гову
90
Запасные
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Тафе
Яннис Тафе
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Гомис
Бафетимби Гомис