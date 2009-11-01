Ренн
мин
-
Инамото
Юниси Инамото
54
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
72
-
Марво
Сильвен Марво
26
-
Бангура
Исмаэль Бангура
90
-
Гьян
Асамоа Гьян
90
Запасные
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Обе
Люсьен Обе
-
Шейру
Бруно Шейру
-
Теттей
Александер Теттей
-
Пажис
Микаэль Пажис
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
Валансьен
мин
-
Бальде
Дианбобо Бальде
58'
90
-
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
90
-
Тьене
Сиака Тьене
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
80
-
Данич
Гаэль Данич
84
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
78'
90
-
Коад
Рено Коад
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
86'
88
Запасные
-
Элаттариа
Фоад Элаттариа
-
Уимби
Грэгори Уимби
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
-
Бонг
Гаэтан Бонг
-
Саез
Жозе Саез
-
Кадир
Фуед Кадир
-
Шебо
Филип Шебо