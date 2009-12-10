Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
82'
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
82
-
Кабай
Йоан Кабай
58'
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
33'
67
-
Жерве Яо
Жервиньо
72'
76
Запасные
-
Бутель
Людовик Бутель
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Виттек
Роберт Виттек
-
Туре
Ларсен Туре
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Сент-Этьен
мин
-
Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
90
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Варро
Седрик Варро
70
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Сако
Бакари Сако
78
-
Араужо
Илан Араужо
63
-
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
-
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Откер
Йоан Откер
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
Саади
Идрисс Саади