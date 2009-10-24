Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Варро
Седрик Варро
87
-
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Фернандес
Аугусто Фернандес
46
-
Араужо
Илан Араужо
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
76
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
Запасные
-
Дос Рейс
Элтон Дос Рейс
-
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
Жильотти
Давид Жильотти
-
Откер
Йоан Откер
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Сако
Бакари Сако
Валансьен
мин
-
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90'
90
-
Тьене
Сиака Тьене
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Абардонадо
Жак Абардонадо
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Коад
Рено Коад
71
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
81
-
Одель
Жоан Одель
17'
75
Запасные
-
Пьерони
Луиджи Пьерони
-
Бальде
Дианбобо Бальде
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Бонг
Гаэтан Бонг
-
Данич
Гаэль Данич
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
-
Саез
Жозе Саез