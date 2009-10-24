Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
55
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Марво
Сильвен Марво
34'
87
-
Сов
Мусса Сов
50'
67
-
Гьян
Асамоа Гьян
90'
90
Запасные
-
Инамото
Юниси Инамото
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Обе
Люсьен Обе
-
Шейру
Бруно Шейру
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Бангура
Исмаэль Бангура
Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Джодич
Ненад Джодич
90
-
Марво
Жорис Марво
58
-
Пито
Ромейн Пито
90
-
Бельханда
Юнес Бельханда
58
-
Коста
Тино Коста
70
-
Женешам
Сирил Женешам
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
90
Запасные
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
-
Коллен
Ксавье Коллен
-
Дернес
Жоффрей Дернес
-
Лякомб
Грегори Лякомб
-
Саихи
Жамель Саихи
-
Камара
Сулейман Камара