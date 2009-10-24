Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
-
Гаке
Исмаэль Гаке
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
69'
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Реми
Лоик Реми
75'
90
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
17'
85
Запасные
-
Куарти
Джонатан Куарти
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Диаките
Дрисса Диаките
Лион
мин
-
Веркутр
Реми Веркутр
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
46
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Макун
Жан Макун
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Гоналон
Максим Гоналон
66
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
78
-
Гову
Сидней Гову
90
Запасные
-
Арток
Жоан Арток
-
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
-
Клер
Франсуа Клер
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль