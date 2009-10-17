Лилль
мин
-
Бутель
Людовик Бутель
90
-
Берья
Франк Берья
75
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Суке
Арно Суке
46
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Дюмон
Стефан Дюмон
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
71
-
Жерве Яо
Жервиньо
90
Запасные
-
Окиджа
Александр Окиджа
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Салибу
Яннис Салибу
-
Туре
Ларсен Туре
-
Виттек
Роберт Виттек
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
-
Обе
Люсьен Обе
90
-
Шейру
Бруно Шейру
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
Томер
Оливье Томер
56
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Сов
Мусса Сов
90
-
Бангура
Исмаэль Бангура
56
Запасные
-
Инамото
Юниси Инамото
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Теттей
Александер Теттей
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Марво
Сильвен Марво