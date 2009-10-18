Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
77'
90
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
72
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
39'
89
-
Гамейро
Кевин Гамейро
89'
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
48'
67
Запасные
-
Монтеррубио
Оливье Монтеррубио
-
Сакуваа
Жонас Сакуваа
-
Пеньяльба
Габриэль Пеньяльба
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Жентон
Бенжамин Жентон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Мансури
Язид Мансури
Ницца
мин
-
Бамого
Хабиб Бамого
62
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
-
Сид
Жеральд Сид
53
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
63
-
Реми
Лоик Реми
61'
90
Запасные
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Мунье
Антони Мунье
-
Сабле
Жульен Сабле
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
-
Поте
Микаэль Поте