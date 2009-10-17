Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Джодич
Ненад Джодич
90
-
Марво
Жорис Марво
74
-
Дернес
Жоффрей Дернес
46
-
Пито
Ромейн Пито
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Женешам
Сирил Женешам
79
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
54'
90
Запасные
-
Бенхамида
Мурад Бенхамида
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
-
Коллен
Ксавье Коллен
-
Лякомб
Грегори Лякомб
-
Саихи
Жамель Саихи
-
Камара
Сулейман Камара
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
10
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Фернандес
Аугусто Фернандес
82
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
60
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
71'
90
Запасные
-
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
-
Жильотти
Давид Жильотти
-
Эндрю
Йоан Эндрю
-
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
-
Откер
Йоан Откер
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Миральяс
Кевин Миральяс