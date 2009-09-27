Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Планюс
Марк Планюс
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
24'
68
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
79
-
Плашил
Ярослав Плашил
60
-
Шамах
Маруан Шамах
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
90
Запасные
-
Раме
Ульрих Раме
-
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
-
дос Сантос Соуза
Карлос Энрике дос Сантос Соуза
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
-
Сертик
Грегори Сертик
-
Белльон
Давид Белльон
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Обе
Люсьен Обе
90
-
Лерой
Жером Лерой
72
-
Марво
Сильвен Марво
58
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Бангура
Исмаэль Бангура
71
-
Гьян
Асамоа Гьян
90
Запасные
-
Инамото
Юниси Инамото
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
-
Шейру
Бруно Шейру
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Сов
Мусса Сов