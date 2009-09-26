Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Спахич
Эмир Спахич
90
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Джодич
Ненад Джодич
79'
90
-
Коллен
Ксавье Коллен
66
-
Марво
Жорис Марво
90
-
Лякомб
Грегори Лякомб
46
-
Пито
Ромейн Пито
90
-
Бельханда
Юнес Бельханда
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
Запасные
-
Компан
Лилиан Компан
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
-
Дернес
Жоффрей Дернес
-
Саихи
Жамель Саихи
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
-
Камара
Сулейман Камара
Булонь
мин
-
Лашор
Йоанн Лашор
90
-
Ндиайе
Мане Ндиайе
65
-
Дюкатель
Гийом Дюкатель
90
-
Борн
Гийом Борн
50
-
Рабуель
Николас Рабуель
90
-
Дас Невес
Кевин Дас Невес
82
-
Олубайо
Адефеми Олубайо
90
-
Валверде
Матье Валверде
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Туре
Зарго Туре
90
-
Блаяк
Жереми Блаяк
90
Запасные
-
Буссаха
Лакдар Буссаха
-
Леконт
Энтони Леконт
-
Дембеле
Бира Дембеле
-
Агуази
Лоран Агуази
-
Робер
Фабьен Робер
-
Коне
Ибрахима Коне
-
Да Роша
Фредерик Да Роша