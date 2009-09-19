Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
35
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Сид
Жеральд Сид
90
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
81
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
72
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Реми
Лоик Реми
42'
90
Запасные
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
-
Сабле
Жульен Сабле
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
-
Поте
Микаэль Поте
Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
45
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
8'
90
-
Кутадье
Матье Кутадье
90
-
Коста
Эдуардо Коста
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
12'
71'
83
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Муратори
Винсан Муратори
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
-
Перес
Диего Перес
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
-
Гакпе
Серж Гакпе
-
Нимани
Фредерик Нимани