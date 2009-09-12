Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Бодмер
Матье Бодмер
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
72'
90
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90
-
Макун
Жан Макун
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
82
-
Гоналон
Максим Гоналон
59
-
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
-
Сегуин
Николя Сегуин
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Клер
Франсуа Клер
-
Тулалан
Жереми Тулалан
-
Гову
Сидней Гову
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
90
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
74
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Соса
Франко Соса
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мансури
Язид Мансури
26
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
74
Запасные
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Пеньяльба
Габриэль Пеньяльба
-
Жентон
Бенжамин Жентон
-
Монтеррубио
Оливье Монтеррубио
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба