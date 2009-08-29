Ланс
мин
-
Милованович
Деян Милованович
89
-
Рунье
Ведран Рунье
90
-
Яхья
Аладьин Яхья
90
-
Рамос
Марко Рамос
90
-
Шелье
Эрик Шелье
90
-
Демон
Йохан Демон
21'
90
-
Ковачевич
Ненад Ковачевич
90
-
Армаш
Адиль Армаш
46
-
дос Сантос
Эдуардо Риберо дос Сантос
54
-
Букари
Абдулразак Букари
90
-
Джемаа
Иссам Джемаа
72'
90
Запасные
-
Атро
Самуэль Атро
-
Эль-Адуа
Иссам Эль-Адуа
-
Лоренти
Фабьен Лоренти
-
Соу
Самба Соу
-
Маулида
Туафилу Маулида
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Бангура
Исмаэль Бангура
4'
73
-
Сов
Мусса Сов
82
-
Гьян
Асамоа Гьян
90'
90
Запасные
-
Инамото
Юниси Инамото
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Обе
Люсьен Обе
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Марво
Сильвен Марво