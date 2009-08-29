Ницца
мин
-
Бамого
Хабиб Бамого
46
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
46
-
Сид
Жеральд Сид
90
-
Траоре
Махамане Траоре
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
-
Сабле
Жульен Сабле
67
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
-
Поте
Микаэль Поте
Монпелье
мин
-
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
-
Джодич
Ненад Джодич
90
-
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
90
-
Марво
Жорис Марво
90
-
Дернес
Жоффрей Дернес
4'
70
-
Женешам
Сирил Женешам
84
-
Бельханда
Юнес Бельханда
74
-
Коста
Тино Коста
90
-
Пито
Ромейн Пито
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
49'
90
Запасные
-
Компан
Лилиан Компан
-
Делайе
Филипп Делайе
-
Пьонье
Лоран Пьонье
-
Коллен
Ксавье Коллен
-
Лякомб
Грегори Лякомб
-
Аит-Фана
Карим Аит-Фана
-
Камара
Сулейман Камара