Лилль
мин
-
Бутель
Людовик Бутель
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Плестан
Николя Плестан
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Кабай
Йоан Кабай
87
-
Азар
Эден Азар
90
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
84
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Виттек
Роберт Виттек
43'
70
Запасные
-
Окиджа
Александр Окиджа
-
Шеджу
Орельен Шеджу
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Тулуза
мин
-
Блондель
Оливье Блондель
90
-
Конгре
Даниэль Конгре
90
-
М'Бенге
Шейх М'Бенге
74'
90
-
Четто
Мауро Четто
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Машаду
Паулу Машаду
61
-
Дидо
Этьен Дидо
90
-
Браатен
Даниэль Браатен
81
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Капу
Этьенн Капу
90
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
90
Запасные
-
Сезар
Паулу Сезар
-
Нунке
Дэни Нунке
-
Мансаре
Фоде Мансаре
-
Дево
Энтони Дево
-
Сирье
Франсуа Сирье
-
Пентекот
Ксавье Пентекот