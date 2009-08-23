Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Планюс
Марк Планюс
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
45'
67
-
Диарра
Алу Диарра
80'
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
53'
73'
90
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
67
-
Шамах
Маруан Шамах
75
Запасные
-
Раме
Ульрих Раме
-
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
-
Пласенте
Диего Пласенте
-
Сертик
Грегори Сертик
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
-
Белльон
Давид Белльон
-
Гуффран
Йоан Гуффран
Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
47
-
Сид
Жеральд Сид
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
77
-
Траоре
Махамане Траоре
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
68
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Диаките
Дрисса Диаките
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
-
Поте
Микаэль Поте