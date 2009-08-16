Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Апам
Онуекачи Апам
90
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
-
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
44'
90
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Багайоко
Мамаду Багайоко
73
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Сид
Жеральд Сид
-
Траоре
Махамане Траоре
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
-
Поте
Микаэль Поте
Ренн
мин
-
Инамото
Юниси Инамото
90
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
-
Сов
Мусса Сов
69
-
Бангура
Исмаэль Бангура
81
-
Гьян
Асамоа Гьян
45'
79
Запасные
-
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
-
Данзе
Ромен Данзе
-
Обе
Люсьен Обе
-
М'Вила
Янн М'Вила
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
-
Пажис
Микаэль Пажис