Нанси
мин
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
42'
90
-
Лотье
Жордан Лотье
90
-
Сами
Жоэль Сами
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
82
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Ка
Бокунджи Ка
78
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
50'
80'
90
-
Диа
Иссиар Диа
30'
67
Запасные
-
Малонга
Крис Малонга
-
Уадду
Абдеслам Уадду
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Гуннарссон
Вейгар Палль Гуннарссон
-
Макалусо
Дамиан Макалусо
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
-
Гаванон
Бенжамен Гаванон
Монако
мин
-
Бакар
Джамель Бакар
68
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Муратори
Винсан Муратори
28
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
90
-
Коста
Эдуардо Коста
90
-
Пино
Хуан Пабло Пино
90
-
Пак
Чу-Юн Пак
38
Запасные
-
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
-
Лоло
Игор Лоло
-
Молло
Йоан Молло
-
Мангани
Томас Мангани
-
Аруна
Лукман Аруна
-
Сагбо
Янник Сагбо