Лилль
мин
-
Бутель
Людовик Бутель
90
-
Берья
Франк Берья
58
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Плестан
Николя Плестан
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
72
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Виттек
Роберт Виттек
53
Запасные
-
Шеджу
Орельен Шеджу
-
Дебюши
Матье Дебюши
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Туре
Ларсен Туре
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Лорьян
мин
-
Монтеррубио
Оливье Монтеррубио
90
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Жуффре
Ян Жуффре
59
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
33'
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
52'
80
Запасные
-
Диарра
Сигамари Диарра
-
Будербаль
Рафик Будербаль
-
Жентон
Бенжамин Жентон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
Мансури
Язид Мансури
-
Бартельмэ
Максим Бартельмэ