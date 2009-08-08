Ле Ман
мин
-
Рош
Родольф Рош
90
-
Сердан
Грегори Сердан
90
-
Лувьон
Сирияк Лувьон
90
-
Бааль
Людовик Бааль
90
-
Корчиа
Себастьен Корчиа
82
-
Лама
Ролан Лама
77
-
Томас
Фредерик Томас
90
-
Кутадье
Матье Кутадье
58'
90
-
Гулон
Гарольд Гулон
63
-
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90
-
Майга
Модибо Майга
21'
90
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Бодмер
Матье Бодмер
28'
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
90
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
54
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Макун
Жан Макун
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90'
90
-
Гову
Сидней Гову
76