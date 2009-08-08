Монако
мин
-
Бакар
Джамель Бакар
75
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Муратори
Винсан Муратори
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
0'
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Пино
Хуан Пабло Пино
90
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
Тулуза
мин
-
Блондель
Оливье Блондель
90
-
Конгре
Даниэль Конгре
90
-
Фофана
Мохамед Фофана
90
-
Четто
Мауро Четто
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Машаду
Паулу Машаду
90
-
Дидо
Этьен Дидо
90
-
Капу
Этьенн Капу
80
-
Браатен
Даниэль Браатен
65
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
90