Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
90
-
Штайн
Марк Штайн
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
86
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
66
-
Рамос
Адриан Рамос
60'
90
Запасные
-
Окс
Тимо Окс
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
Эберт
Патрик Эберт
-
Дардаи
Пол Дардаи
-
Гекас
Теофанис Гекас
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
61
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
46
-
Роббен
Арьен Роббен
74'
87'
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Олич
Ивица Олич
20'
78
Запасные
-
Герлиц
Андреас Герлиц
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Гомес
Марио Гомес
-
Клозе
Мирослав Клозе