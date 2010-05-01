Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
72
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
72
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Фонсека
Пауло Сезар Фонсека
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Рангелов
Димитар Рангелов
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
46
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Сантана
Хонатан Сантана
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
-
Джеко
Эдин Джеко
69'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Шиндзилорц
Себастьян Шиндзилорц
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Мартинс
Обафеми Мартинс