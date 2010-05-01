Айнтрахт
мин
-
Ферманн
Ральф Ферманн
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Майер
Александер Майер
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
20'
46
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз
56
Запасные
-
Николов
Ока Николов
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
-
Фенин
Мартин Фенин
-
Тебер
Селим Тебер
Хоффенхайм
мин
-
Хаас
Даниель Хаас
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Шимунич
Йосип Шимунич
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
84
-
Вайс
Тобиас Вайс
77
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
77
Запасные
-
Граль
Йенс Граль
-
Райтала
Юкка Райтала
-
Гульде
Мануэль Гульде
-
Ворса
Исаак Ворса
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
-
Тагое
Принс Тагое