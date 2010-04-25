Хоффенхайм
мин
-
Хаас
Даниель Хаас
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Шимунич
Йосип Шимунич
65
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
79
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
76'
90
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
46
-
Вайс
Тобиас Вайс
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
2'
11'
90
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
31'
72'
90
Запасные
-
Граль
Йенс Граль
-
Райтала
Юкка Райтала
-
Гульде
Мануэль Гульде
-
Сукулини
Франко Сукулини
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
-
Тагое
Принс Тагое
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Аого
Деннис Аого
82
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
56
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Теше
Роберт Теше
65'
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Берг
Маркус Берг
46
Запасные
-
Деттманн
Хэнрик Деттманн
-
Бертрам
Сорен Бертрам
-
Райнхардт
Бастиан Райнхардт
-
Хесль
Вольфганг Хесль
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Арслан
Толгай-Али Арслан