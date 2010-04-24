Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Марох
Доминик Марох
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Таварес
Микаэль Таварес
69
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Франтц
Майк Франтц
30'
80
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
69
-
Буньяку
Альберт Буньяку
90
Запасные
-
Клевер
Даниэль Клевер
-
Юдт
Юрий Юдт
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Минтал
Марек Минтал
-
Айглер
Кристиан Айглер
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Бендер
Свен Бендер
45
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
81
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
88
-
Барриос
Лукас Барриос
27'
62'
78'
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Рангелов
Димитар Рангелов