Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
77
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
85
Запасные
-
Окс
Тимо Окс
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
-
Штайн
Марк Штайн
-
Дардаи
Пол Дардаи
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
87'
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Бордон
Марсело Хосе Бордон
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Клюге
Пеер Клюге
77
-
Хао
Юньмин Хао
80
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Санчес
Висенте Санчес
-
Асамоа
Джеральд Асамоа
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
-
Гавранович
Марио Гавранович