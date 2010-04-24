Вердер
мин
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Визе
Тим Визе
90
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Пасанен
Петри Пасанен
90
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Мертезакер
Пер Мертезакер
90
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Роналду
Налдо
90
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Фритц
Клеменс Фритц
90
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Фрингс
Торстен Фрингс
90'
90
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Марин
Марко Марин
73
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Хант
Аарон Хант
46
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Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
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Озил
Месут Озил
90
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Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
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Видвальд
Феликс Видвальд
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Бениш
Себастьян Бениш
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Абденнур
Аймен Абденнур
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Предль
Себастьян Предль
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Йенсен
Даниэль Йенсен
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Розенберг
Маркус Розенберг
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Алмейда
Угу Алмейда
Кельн
мин
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Кесслер
Томас Кесслер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
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Жеромел
Педру Жеромел
90
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Бречко
Мишо Бречко
90
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Эре
Фабрис Эре
90
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Подольски
Лукас Подольски
90
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Матушик
Адам Матушик
90
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Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
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де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
84
-
Тошич
Зоран Тошич
82
-
Новакович
Миливойе Новакович
77
Запасные
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Зальгер
Штефан Зальгер
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Ялчин
Танер Ялчин
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Варводич
Миро Варводич
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Бросински
Даниель Бросински
-
МакКенна
Кевин МакКенна
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Ябо
Райнхольд Ябо
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Фрайс
Себастьян Фрайс