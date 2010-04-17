Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
69
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
83
-
Батиста
Эдиналду Батиста
39'
90
-
Джеко
Эдин Джеко
17'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Сантана
Хонатан Сантана
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
37'
62'
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
82
-
Озил
Месут Озил
90
-
Хант
Аарон Хант
71
-
Писарро
Клаудио Писарро
50'
90
Запасные
-
Видвальд
Феликс Видвальд
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Предль
Себастьян Предль
-
Боровски
Тим Боровски
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Алмейда
Угу Алмейда