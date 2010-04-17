Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Бордон
Марсело Хосе Бордон
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Хао
Юньмин Хао
85
-
Клюге
Пеер Клюге
49
-
Ракитич
Иван Ракитич
8'
47'
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
45'
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
46
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Матип
Жоэль Матип
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
-
Санчес
Висенте Санчес
-
Асамоа
Джеральд Асамоа
-
Гавранович
Марио Гавранович
Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Данте
Данте
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Ройс
Марко Ройс
86
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Матмур
Карим Матмур
75
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
16'
90
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Бакер
Фабиан Бакер
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Янчке
Тони Янчке
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Колаутти
Роберто Колаутти