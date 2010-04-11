Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Марох
Доминик Марох
90
-
Риссе
Марсель Риссе
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Франтц
Майк Франтц
73
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
80
-
Буньяку
Альберт Буньяку
90
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Юдт
Юрий Юдт
-
Таварес
Микаэль Таварес
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
-
Минтал
Марек Минтал
-
Харистеас
Ангелос Харистеас
-
Айглер
Кристиан Айглер
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
70
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
88
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
78'
90
-
Джеко
Эдин Джеко
66'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Сантана
Хонатан Сантана
-
Мартинс
Обафеми Мартинс