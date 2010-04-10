Хоффенхайм
мин
-
Хаас
Даниель Хаас
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Шимунич
Йосип Шимунич
90
-
Гульде
Мануэль Гульде
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
90
Запасные
-
Граль
Йенс Граль
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
-
Райтала
Юкка Райтала
-
Комппер
Марвин Комппер
-
Терраццино
Марко Терраццино
-
Тагое
Принс Тагое
Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Подольски
Лукас Подольски
87
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Матушик
Адам Матушик
46'
82'
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
89
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Кулльманн
Карстен Кулльманн
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку