Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Данте
Данте
56'
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Ройс
Марко Ройс
6'
84
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Матмур
Карим Матмур
88
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
89
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Бакер
Фабиан Бакер
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Янчке
Тони Янчке
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Колаутти
Роберто Колаутти
Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
34
-
Русс
Марко Русс
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Майер
Александер Майер
90
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
88
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Тебер
Селим Тебер
60
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз
90
Запасные
-
Тич-Риверо
Марсель Тич-Риверо
-
Цоуму
Жювель Цоуму
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Петкович
Никола Петкович
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Фенин
Мартин Фенин