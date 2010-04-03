Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
62
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
46
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
46
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Кулльманн
Карстен Кулльманн
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Эре
Фабрис Эре
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку
Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
65
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
75'
84
-
Рамос
Адриан Рамос
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
25'
45'
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
79
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Штайн
Марк Штайн
-
Дардаи
Пол Дардаи
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски